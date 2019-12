Westerkappeln. „Wunderbar“, seufzt Serge erleichtert. Der Hahn ist mit sich und der Welt im Reinen. Endlich – denn bevor er gemeinsam mit seinen Hühnern und der Gans Gesine das Weihnachtsfest richtig genießen kann, gibt es jede Menge Stress. Und das mag vor Weihnachten eigentlich niemand, auch nicht die vielen Mädchen und Jungen, die am Mittwochnachmittag in der Aula des Schulzen­trums die dritte Kinderkultur-Aufführung des Schuljahres sahen.

Das Figurentheater Hille Puppille aus Dülmen war zu Gast in Westerkappeln und begeisterte – knapp zwei Wochen vor dem Heiligen Abend – mit einem ganz besonderen Weihnachtsstück. „Morgen kommt der Weihnachtshahn“ spielten Hille und Klaus Menning so witzig und schwungvoll, dass das kurzweilige Vergnügen viel zu schnell vorbei war.

Es ist aber auch was los im Hühnerstall. Gertrud, Heather, Juanita, Linda, Babsi und Susi sowie Hahn Serge können in der Nacht kein Auge zubekommen, weil die Bauern auf dem Hof sich lautstark aufs Weihnachtsfest vorbereiten. Lichterketten, die in den Stall leuchten, Weihnachtslieder, die die Hühner ganz schön nerven, ein Glück, dass wenigstens nicht ihr Leben in Gefahr ist, denn die Bauern sind Vegetarier, Körnerpicker, „wie wir“, stellen sie beruhigt fest.

Die Hühner beschließen, ebenfalls Weihnachten zu feiern. Sie bringen den Stall auf Vordermann und dekorieren ihn, basteln Geschenke, kümmern sich um die frisch geschlüpften Küken, zicken sich an und vertragen sich wieder. Plötzlich klopft es. Die Gans Gesine vom Nachbarhof bittet um Asyl. Auch sie darf mitfeiern, aber nur „ohne Glatze“. Ausstaffiert mit einem Kamm, nimmt Gesine Platz auf der Stange und freut sich, dass sie dabei sein darf.

Und dann kommt er endlich – Serge, der Weihnachtshahn, und einen bunt funkelnden Tannenbaum hat er auch dabei. Jetzt steht einem schönen Weihnachtsfest nichts mehr im Wege. Allerdings erst morgen, wie der Titel des Theaterstücks es ankündigt, aber die Vorfreude ist doch das Schönste, sind sich Hühner, Gans und Hahn einig.

Hille und Klaus Menning bringen eine Inszenierung auf die Bühne, die fröhlich und nachdenklich zugleich ist. Viel Witz und Musik sorgen für Stimmung, ohne dass die Weihnachtsbotschaft außen vor bleibt.