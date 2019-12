Westerkappeln. Die traditionelle Patienten-Adventsfeier der Diakoniestation in Westerkappeln ist ein Anlass, auf den sich viele pflegebedürftige Menschen im Dezember freuen. Für adventliche Stimmung sorgte der Posaunenchor unter Leitung von Kreismusikdirektor Martin Ufermann.

