Lotte/Westerkappeln. „Die Exkursionen sind bisher ein Volltreffer“, freut sich Angelika Weide, Direktorin der Volkshochschule (VHS) Lengerich, über die positive Resonanz auf die vielen Fahrten, die in diesem Jahr angeboten wurden. „Bis auf wenige Ausnahmen war der Bus immer voll“, schließt sich Jendrik Peters, Pädagogischer Mitarbeiter der VHS, an.

Non blanditiis molestias rerum et. Optio repudiandae qui harum nihil. Delectus similique id occaecati animi reiciendis recusandae. Aliquam culpa nesciunt tempora velit dolores. Excepturi tempora dicta architecto exercitationem. Qui molestiae vel et. Omnis magnam et rerum quia sed rerum.

Accusantium earum cumque ea itaque sint. Molestias nisi quo harum nesciunt eum ipsum. Qui aperiam fugiat quis ut consequatur.