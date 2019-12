Magische Momente im Circus ZappZarap. Foto: Dietlind Elerrich

Westerkappeln. Ob's jetzt losgehe, wollte das Quartett in der Manege ein ums andere Mal wissen. Besonders die jüngeren Zuschauer im Zirkuszelt vor dem Familienzentrum St. Barbara in Westerkappeln hatten einen Riesenspaß an den vier Frauen, die den Beginn der Vorstellung offensichtlich kaum erwarten konnten. Wann hatte man die Erzieherinnen jemals so knatschig erleben dürfen?