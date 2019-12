Seit Ende der Herbstferien vermitteln 15 Streithelfer in der Grundschule am Bullerdiek zwischen Streithähnen. Über das Engagement der Viertklässler freuen sich Schulleiterin Anne Frickenstein (r.), Sonderpädagogin Cornelia Thies (v.l.) und Petra Kleen vom Förderverein Wespe, der das Projekt unterstützt. Foto: Dietlind Ellerich

Westerkappeln. Mit dem Unterrichtsbeginn nach den Herbstferien haben an der Grundschule am Bullerdiek in Westerkappeln die Streithelfer ihren Dienst aufgenommen. Jeweils zwei Zweierteams sind in den Pausen auf dem Schulhof unterwegs. Und damit sie jeder erkennt, tragen die Viertklässler gelbe Warnwesten, auf deren Rückseite ihre Jobbeschreibung steht.