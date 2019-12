Westerkappeln. Mit einem Zuschuss der EU und des Landes NRW von über 160.000 Euro könnte die Gemeinde Westerkappeln rechnen, wenn sie das Freibad am Bullerteich ans Nahwärmesystem im Schulzentrum anschließen würde. Einen entsprechenden Zuwendungsbescheid hat die Kommune bereits im Sommer erhalten. Doch Rat und Verwaltung schreiben das Geld lieber in den Wind. Denn die Sache rechnet sich nicht.

