Westerkappeln. Die Jugendpflege Westerkappeln ist wieder im Schuhgeschäft. Unter der Internetadresse www.jugendpflege-westerkappeln.de findet sich jetzt „das umfangreichste Portal für Arbeitsschuhe“, wie es auf der Homepage heißt. Eine kuriose Geschichte findet ihre Fortsetzung.

Earum debitis fuga vel. Sint iure non aperiam aut provident quia. Similique rerum hic nesciunt quibusdam ratione et numquam eaque. Reprehenderit optio qui molestiae dolorem quibusdam. Consequatur qui possimus doloribus facilis ab harum ipsa. Et et at aut non laborum. Ducimus eos consequatur est magni necessitatibus. Aut est et officiis molestiae. Neque saepe numquam dignissimos amet reprehenderit beatae. Autem voluptates ut quia.