Westerkappeln. „Jetzt geht's los, jetzt geht's los“, ruft eins der kleinen Mädels über den Vorplatz des Familienzentrums St. Barbara. Sie ist genauso gespannt wie alle anderen Kinder, was sie in der Manege erwartet. Denn seit Sonntag erhebt sich ein großes, rot-blaues Zelt über Hollenbergs Hügel. Der Zirkus Zappzarap gastiert dort in dieser Woche.

Am kommenden Wochenende gibt es zwei große Vorstellungen, bei denen die Kleinsten die Stars in der Manege sein werden. Sie üben sich bis dahin als Artisten, Akrobaten, Dompteure und als Clowns. Die Vorführungen sind der Höhepunkt der Festwoche anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Kindergartens St. Barbara und zur Feier der just abgeschlossenen Erweiterung der Kita.



160 Quadratmeter angebaut

Vor einem Jahr hatten die Bauarbeiten begonnen. Rund 160 Quadratmeter Nutzfläche wurden nach Norden angebaut. Geschaffen worden sind für die unter dreijährigen Kinder ein neuer Gruppen- und ein Nebenraum mit Wickel- und Sanitärbereich, zwei Schlafzimmern, Hauswirtschaftsraum sowie einer Personaltoilette.

Noch sind nicht alle Möbel da. Und auch die Außenanlagen müssen noch fertiggestellt werden. „Das soll passieren, wenn das Zirkusprojekt abgeschlossen ist“, erläutert Kita-Leiterin Simone Baumann.

Viele Veranstaltungen in dieser Woche

Das Zirkuszelt ist am Sonntag unter tatkräftiger Mithilfe der Eltern aufgerichtet worden. Am Dienstag gab es bereits zwei Vorstellungen - allerdings keinen Zirkus, sondern eine Puppentheater-Aufführung für Kinder und ein Marionetten-Stück des Figurentheaters Osnabrück für die Erwachsenen. Am Mittwoch gestaltete die Musikschule „Forum Musaik“ ein Programm. Und am Donnerstag, 5. Dezember, lädt der Kindergarten ab 14.30 Uhr zu einem Großeltern-Familiennachmittag mit Kaffee und Kuchen ein, bevor dann am Freitag und am Samstag jeweils um 15.30 Uhr alle Kinder Zirkus machen.

Finanzierung dank Sponsoren und Kartenverkauf

„Wir haben das Zirkusprojekt fast ein Jahr lang vorbereitet“, berichtet Simone Baumann. Die Umsetzung sei nur dank der „tollen Unterstützung“ durch Eltern und Förderverein möglich gewesen. „Und durch den Kartenverkauf und Sponsoren ist es uns gelungen, das auch alles zu finanzieren“, betont die Kindergartenleiterin.