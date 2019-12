Eine stattliche Auswahl an Kuchen und Brot gab es beim Eröffnungstag des Werkstatt-Cafés. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Das Interesse am Werkstatt-Café in Westerkappeln ist durchaus groß. Trotzdem steht die Zukunft des Bioladens in den Sternen. Denn die Initiatoren suchen Investoren, sonst ist am 20. Dezember schon wieder Schluss.