Gesamtschule Lotte-Westerkappeln will mit Sport-Leistungskurs punkten

Schulleiter Manfred Stalz (2. von rechts), Oberstufenkoordinator Kai Schröter (links) sowie das Beratungsteam mit Jennifer Burrey, Jürgen Övermöhle (Mitte) und Jens Schütte stellten die Möglichkeiten der zukünftigen Oberstufe der Gesamtschule Lotte-Wsterkappeln vor. Foto: Dietlind Ellerich

Westerkappeln/Lotte. „Moment mal!“ Just als Kai Schröter, Koordinator der zukünftigen Oberstufe der Gesamtschule in Westerkappeln, vor 80 Jugendlichen und ihren Eltern mit der Informationsveranstaltung beginnen will, stürmen vier Gestalten die Bühne und machen auf ihre Weise Werbung für die dreijährige Vorbereitung auf die Allgemeine Hochschulreife.