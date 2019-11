Westerkappeln. Um 4,1 Prozent oder rund 427.000 Euro auf 10,8 Millionen Euro steigt der Finanzbetrag, der im kommenden Jahr dem Evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg zur Verfügung steht. Dem umfangreichen Zahlenwerk stimmte die Kreissynode am Montagnachmittag im Lengerich bei einer Enthaltung zu.

