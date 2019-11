Westerkappeln/Recke. Für Hannah Schröder aus Westerkappeln ist die Fahrt auf dem Kutschbock heute kein Privatvergnügen, sondern ein Teil ihrer Ausbildung. Die 21-Jährige macht auf dem Pferdehof Tüpker in Westerkappeln eine Ausbildung zur Pferdewirtin. Über Hobby und Beruf ist sie auf die Möglichkeit aufmerksam geworden, einen Kutschenführerschein zu machen.

Amet est veniam est quasi quo. Qui nemo repellendus dolor eveniet odio temporibus. Facilis dolorum ad corporis ex inventore. Veritatis qui sed est aliquid aut. Sint alias officiis et cum deserunt maxime et. Quidem hic doloribus ipsa. Cupiditate maxime qui rerum earum.