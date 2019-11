Westerkappeln. Pünktlich zur Adventszeit öffnet am 1. Dezember im ehemaligen Fahrradgeschäft Stening ein von vielen Westerkappelnern lang ersehntes Café. Wenn es gut läuft, wird daraus eine dauerhafte Einrichtung – mit angeschlossenem Bioladen.

