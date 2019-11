Westerkappeln. Das Strafverfahren gegen einen Westerkappelner wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Fotos und Videos ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster eingestellt worden. Das bestätigte nun Karin Gabriel, Direktorin des Amtsgerichts Tecklenburg, auf Anfrage. Der Hauptverhandlungstermin, an dem sich der Mediziner den Vorwürfen der Anklage hätte stellen müssen, wurde aufgehoben.

