Der Verein "Energieland2050" mit Projektkoordinatorin Sara Dietrich (3. von rechts) und Gebäudeenergieberaterin Andrea Kiewitt (3. von links) möchte die Bewohner des Quartiers „Paradieschen“ auf dem Weg zu ihrem „Haus im Glück“ begleiten. Mit im Boot sind die Gemeinde Westerkappeln mit Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer (2. von rechts) und dem Umweltbeauftragten Friedhelm Wilbrand (2. von links) sowie die Kreissparkasse Steinfurt mit Raphael Köllmann. Beim Auftakt sprach Jana Gutzat von der DBU zum Thema „Einsparen und Optimieren“. Foto: Dietlind Ellerich

Westerkappeln. Unter dem Motto „Haus im Glück“ startet das Quartiersprojekt „Paradieschen“ in die zweite Förderphase. Knapp 20 Anwohner begrüßten die Vertreter des Vereins „Energieland 2050“ und der Gemeinde Westerkappeln im Haus der Diakonie. Drei Jahre können die Hauseigentümer in dem Quartier kostenlose Beratung, Unterstützung und Begleitung in Anspruch nehmen, wenn sie ihr Gebäude energetisch sanieren möchten.