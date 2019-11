Westerkappeln. Für die Modernisierung eines Wirtschaftsweges zwischen Westerbeck und Seeste erhält die Gemeinde Westerkappeln 273.000 Euro aus einem öffentlichen Fördertopf. Und auch für den Ausbau von vier weiteren Wegen könnte noch Geld vom Land fließen. Zum Nulltarif ist die Sanierung für die Gemeinde aber nicht zu haben.

