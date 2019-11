Westerkappeln. Die Zahl lässt aufhorchen: Nach den Berechnungen der Indus­trie- und Handelskammer Nord Westfalen (IHK) fehlen bis 2030 rund 70. 000 Fachkräfte im Münsterland. Wie Unternehmen ihren Nachwuchs sichern können, darüber informierte IHK-Projektmitarbeiterin Inna Gabler beim Unternehmerfrühstück in Westerkappeln.

