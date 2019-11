Im Juni wurden bei einer Ideenschmiede zur Jugendarbeit viele Vorschläge für eine jugendgerechte Kommune gemacht. Jetzt sollen die nächsten Schritte dafür getan werden. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Im Frühjahr waren Mitarbeiter der Mediencooperative Steinfurt – ein anerkannter Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit – in Westerkappeln ausgeschwärmt, um junge Leute zu befragen, wo ihnen der Schuh drückt und was sie sich für die Jugendarbeit an ihrem Wohnort wünschen. Mitte Juni gab's in der Gesamtschule noch eine auf die Befragung fußende Ideenschmiede. „Jetzt haben wir November und es ist nicht viel passiert“, räumt Kreisjugendpfleger Ludger Vorndieck ein. In der Sitzung des Sozialausschusses kündigte er nun die nächsten Schritte auf dem Weg zur „jugendgerechten Kommune“ an, wie es die Gemeinde seit 2017 offiziell anstrebt.