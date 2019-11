Westerkappeln. Trainer Markus Sparenberg und Co-Trainer Nico Engelhardt sind nicht länger in der Verantwortung bei der ersten Herrenfußballmannschaft von Westfalia Westerkappeln. Beide haben am Dienstag ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Wer das Team im Heimspiel gegen Halverde am Sonntag betreut, ist noch unklar.

