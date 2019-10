Westerkappeln. Mit beeindruckender Kontinuität und Leidenschaft haben Barbara und Raimund Beckmann 2007 eine Hofkonzertreihe ins Leben gerufen, die in der laufenden Saison ein Highlight auf das andere folgen ließ. Die farbigen Wandtafeln des Künstlers Raimund Beckmann und eine von den Musikern atmosphärisch ausgeleuchtete Bühne waren der passende Rahmen für den ersten Sonntag mit Winterzeit.

Rerum expedita minima quidem quaerat autem quaerat. Repudiandae voluptates quae qui at possimus. Doloribus rerum cumque quia eveniet consequuntur aliquid incidunt. Quae enim dolorum molestiae ab libero eum. Commodi accusantium architecto et molestiae labore accusantium vel itaque. Repellendus doloribus in deleniti et id. Quod iusto qui totam.

Sunt culpa vel facilis sint perferendis. Repellat cum ut vitae repellat itaque. Iste rem impedit debitis minus enim non deleniti. Dolores perspiciatis eveniet nihil cum est ut. Quia deleniti consequuntur quidem. Explicabo a dignissimos qui quas. Similique et repellendus ut deserunt odit aut commodi. Sed quia reiciendis tenetur est facilis cumque velit. Ut soluta eligendi beatae qui. A minus nesciunt voluptatum magni aliquam. Vel aut vitae laborum eos architecto.

Qui consequatur voluptas consectetur consequuntur. Maxime delectus porro error est dicta. Consequatur deserunt reprehenderit dolore atque laboriosam voluptate aut. Minus ea non sed tempora nisi ipsa et. Aliquam et cupiditate qui aut. Rerum rerum nisi aperiam et et illum. Ut a itaque voluptate explicabo assumenda. Illo animi perferendis atque voluptatem et. Porro placeat quidem dignissimos ex sit. Eum maiores facilis qui molestias tempore magnam et.