Am Haltepunkt Kuckucksnest stiegen die Bürgermeister aus Lotte, Westerkappeln, Mettingen und Recke und der Landrat gemeinsam aus der Tecklemnburger Nordbahn aus.Von links: Rainer Lammers, Christina Rählmann, Dr. Klaus Effing, Annette Große-Heitmeyer und Eckhard Kellermeier. Foto: Erhard Kurlemann

Tecklenburger Land. Voraussichtlich Ende des Jahres 2019 soll es neue Berechnungen geben, was die Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn kostet. Darauf hat Landrat Dr. Klaus Effing am Sonntag im Kuckucksnest in Westerkappeln hingewiesen. Dort eröffnete er eine Wanderausstellung zum Projektverlauf und den relevanten Planungsschritten des Projektes.