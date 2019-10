Hühnerhalter Peter Hoffmann und André Wöhl haben in ihrem Garten ein Gehege mit Stall angelegt. Ihre Seidenhühner können nicht fliegen – und somit auch nicht ausbüxen. Foto: Katja Niemeyer

Westerkappeln. Inmitten der Siedlung an der Haubreede, an einer Straßenkreuzung erklingt plötzlich ein glückliches Gurren. Ein wenig erinnert es an Tauben. Vielleicht ist es auch eher ein Gackern, allerdings in gedämpfter Tonlage. Des Rätsels Lösung befindet sich hinter einem Zaun,