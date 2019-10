Die Kirche von Bradford: Hier wirkt der ehemalige Westerkappelner Pfarrer Olaf Burghardt seit nunmehr fünf Jahren. Damals war der Brexit noch nicht das alles bestimmende Thema. Foto: Olaf Burghardt/privat

Westerkappeln/Manchester. Vor fünf Jahren verließ Pfarrer Olaf Burghardt Westerkappeln, um in Großbritannien in einer deutschen Kirchengemeinde als Pfarrer zu arbeiten. Alles lief nach Plan. Bis im Sommer 2016 das Referendum kam. Zwar war relativ schnell klar, dass der 52-Jährige und seine Frau auch nach einem Brexit bleiben können. In der Kirchengemeinde ist der drohende Austritt aus der EU aber seither Dauerthema. Viele Gemeindeglieder, berichtet der evangelische Pfarrer im Interview, seien enttäuscht, einige seien bereits nach Deutschland zurückgekehrt.