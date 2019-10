Robert Kropf tankt sein E-Auto mit Solarstrom vom Dach seines Hauses. Foto: Katja Niemeyer

Westerkappeln. Die Große Koalition in Berlin hat kürzlich ein Klimaschutzpaket geschnürt, das unter anderem eine „Austauschprämie“ für eine umweltfreundlichere Wärmeerzeugung vorsieht. Derweil setzt sich die junge Aktivistin Greta Thunberg weiterhin auf der ganzen Welt für Klimaschutz ein. Das Thema ist in aller Munde. Auch in Westerkappeln.