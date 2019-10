Westerkappeln. 100 Jahre Heimatverein Westerkappeln - das sind auch 100 Jahre Zeitgeschichte.

Als der Lehrer Friedrich Rohlmann im November 1919 den „Verein für Heimatkunde Westercappeln“ gründete, zählte dieser bereits in den Gründungstagen über 100 Mitglieder. Der Traum vom Griff nach der Weltmacht und dem Platz an der Sonne, wie Kaiser Wilhelm II. stolz verkündet hatte, war längst gescheitert. Deutschland hatte den Krieg verloren. Der zur Abdankung gezwungene Kaiser war nach Holland ins Exil gegangen.

Heimat als Thema und Auftrag

In Berlin wurde die erste deutsche Republik ausgerufen. Gerade diese Zeit der Demütigung und des Umbruchs führte zu einer Besinnung auf den Heimatgedanken. Der Heimatverein in Westerkappeln war der erste seiner Art im damaligen Kreis Tecklenburg. Auf Anregung des Lehrers Rohlmann wurden Maßnahmen zur Pflege der Heimat und zum Schutz von Denkmälern betrieben. So gab es schon 1920 das erste Heimatfest in Hambüren. Auch in den Nachbargemeinden entstanden erste Heimatvereine.



Ein Jahrhundert ist seit der Gründung vergangen. Der Westerkappelner Heimatverein feiert in dieser Woche seinen 100. Geburtstag. Inzwischen zählt dieser rund 250 eingetragene Mitglieder, wobei die Zahl der Aktiven und Freunde durch die Familienmitgliedschaften bedingt natürlich höher liegt.

100-Jahr-Feier am Samstag

Am Samstag, 5. Oktober, um 14 Uhr beginnt die Geburtstagsfeier in der Aula im Westerkappelner Schulzentrum. Zum Jubiläum hat der Verein rund 40 Gäste aus Verbänden, Politik, Wirtschaft und befreundeten Nachbarvereinen eingeladen.

Die Organisatoren hoffen, dass daneben auch viele Mitglieder und interessierte Bürger die vielfältigen Programmangebote besuchen und den runden Geburtstag bei Kaffee und Kuchen mitfeiern werden.

Das Rahmenprogramm gestalten die Bigband der Gesamtschule, die plattdeutsche Theatergruppe, eine Tanzgruppe und weitere Solisten der örtlichen Musikschulen „Forum Musaik“ und „Pro Musica.“ Die Vereinsgeschichte wird in einem Bildervortrag lebendig werden.

Die Gäste sind eingeladen im Anschluss an das Vortragsprogramm Ausstellungen zum Naturschutz, zur Archäologie und eine neu erstellte Bilddokumentation zur Ortsgeschichte zu besuchen. Auch das Traktorenmuseum und die Gustav-Künnemann-Stätte e.V. sind mit kleinen Ausstellungen präsent.

Gäste mit Geschichte

Als besonderen Gast kann der Heimatverein Hanna Schmedt aus Lienen begrüßen. Sie ist mit 101 Jahren ein Jahr älter als der Jubiläumsverein selbst. Die Witwe des früheren Kreisheimatpflegers Friedrich Schmedt wird laut Mitteilung wegen ihrer positiven und optimistischen Lebenseinstellung von ihren Freunden geschätzt. Zu den Gästen zählt auch Doris Rohlmann, eine Enkelin des Vereinsgründers Friedrich Rohlmann.

Am Sonntag, 6. Oktober, findet um 10.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Westerkappeln ein plattdeutscher ökumenischer Gottesdienst statt, der von der Gruppe „Dütt und datt“ des Heimatvereins mit gestaltet wird. Damit findet die Festwoche ihren vorläufigen Abschluss.

Zum Jahresende lädt der Heimatverein am 28. Dezember schließlich erneut zum traditionellen Stutensoppen-Essen ins „Kuckucks-Nest“ ein.