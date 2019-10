Westerkappeln. Die Gemeinde Westerkappeln will keinen Klimanotstand ausrufen. Das hat der Rat vergangene Woche mit großer Mehrheit beschlossen. Das Thema Klimaschutz soll damit aber nicht zu den Akten gelegt werden. Ein entsprechender Antrag von Bündnis 90/Die Grünen ist an den Umweltausschuss verwiesen worden.

