Westerkappeln. Das Traktorenmuseum in Westerkappeln lädt zur Kartoffelernte mit landwirtschaftlicher Oldtimer-Show und Vorführungen an diesem Wochenende ein.

„Die Kartoffelernte wird gut“, sagt Friedhelm Frehmeyer. Zusammen mit seinem Bruder Hartmut hat er am vergangenen Wochenende schon die ersten Erdäpfel geerntet. „Und schmecken tun sie auch ganz hervorragend. Die haben wir schon probiert“, meinen die Frehmeyers lachend.

Am kommenden Wochenende (28./29. September) geht die Kartoffelernte weiter. Denn dann lädt das Traktorenmuseum in Düte wieder zu den beliebten Aktionstagen ein. Hinter der Hofanlage haben Friedhelm und Hartmut Frehmeyer im Frühjahr auf einer größeren Fläche Kartoffeln gepflanzt, die nun aus dem Boden geholt werden sollen. Vor allem Familien mit Kindern sind zum Mithelfen eingeladen. Danach landen die Kartoffeln gleich zum Kochen im Dampfkessel. „Mit frischen Dips schmecken sie ganz hervorragend“, machen die Brüder Frehmeyer Appetit.

Die Besucher des Traktorenmuseum dürfen sich auch sonst wieder auf eine Reise in die Vergangenheit begeben und sich dabei auf landwirtschaftliche Technik und zahlreiche Live-Vorführungen freuen. Im Museum wird laut Mitteilung des Fördervereins Traktorenmuseum Westerkappeln selbstverständlich nicht konventionell geerntet, sondern traditionell mit historischen Kartoffelrodern, Erntemaschinen und Traktoren.

Ebenso wird in diesem Jahr auch wieder das am Museum geerntete Getreide mit einem historischen Dreschkasten gedroschen. Auch ein Oldtimertreffen steht an. Rund 100 Schlepper aus nah und fern werden wieder erwartet. Darunter befinden sich Traktoren der Marken Hanomag, Lanz, Güldner und auch Porsche. Sie können auf dem neu gestalteten Fahrerplatz besichtigt und in Funktion erlebt werden. Überdies führt ein Schmied sein Handwerk vor.

Das Museum mit seinen Aktionsflächen öffnet am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr die Tore. Für das leibliche Wohl gibt es nicht nur leckere Kartoffeln. Das Bauerncafé am Traktorenmuseum ist ebenfalls geöffnet und wird traditionelles Brotbacken im Stein- und Lehmofen vorführen.

Zur Sache Besuch im Traktorenmuseum Das Traktorenmuseum Westerkappeln öffnet samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr. Weitere Besichtigungen und Führungen sind jederzeit nach vorheriger Absprache mit der Museumsleitung (E-Mail: traktorenmuseum@westerkappeln.de oder Telefon 05404 887-131) möglich. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 2,50 Euro, Kinder zahlen einen Euro. Für größere Gruppen gibt es Ermäßigungen. Weitere Infos zum Museum sind im Internet unter www.westerkappeln.de/Traktor zu finden. Nähere Angaben zu den Sonderveranstaltungen finden Interessierte zudem auf den Internetseiten der Alttraktorenfreunde Tecklenburger Land unter www.atf-tecklenburger-land.jimdo.com