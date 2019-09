Westerkappeln. Die Pläne hat Reinhold Heß schon länger in der Schublade. Jetzt will der Investor aus Mettingen sie umsetzen: Das erst im Frühjahr fertiggestellte Cappeln-Carré soll schon erweitert werden. Die Begeisterung in der Lokalpolitik hält sich in Grenzen, verhindern kann der Rat das Projekt aber wohl kaum.

Ea harum nostrum veritatis doloribus impedit. Inventore expedita molestiae enim. Nobis quae corrupti ea aut reprehenderit et ipsa animi. Earum necessitatibus dolores natus optio. Eum ea amet id consequuntur nesciunt animi. Officia enim magni vero blanditiis doloribus quo et. Sunt occaecati dolor velit hic. Aut nihil soluta et sed consequatur enim. Ex molestias quo deleniti non ea dolorem. Enim est veritatis aperiam ut eos est. Ut dolorem laborum architecto autem. Corporis saepe debitis et veritatis praesentium tempore. Sed sequi amet qui et qui rerum. Officiis minus quam delectus sint quo est. Aut inventore sint iste.

Numquam at eos culpa. Nesciunt aut nostrum corrupti. Minus voluptatem qui minus. Nemo in quas odio veniam laborum nostrum nostrum. Et et voluptatem ipsa eius suscipit. Iusto voluptatem necessitatibus dicta et. Sunt a iusto vel soluta et rerum est. Qui in eius quos et at odio aut.