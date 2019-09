Die ehemalige Wallenhorsterin Jasmin Kohlbrecher sitzt auf der Hotelterrasse. Foto: Franz Deppe

Wallenhorst. Von der Region Osnabrück in die weite Welt: Dank ihres Berufs verbrachte Jasmin Kohlbrecher, geboren im Franziskus-Hospital und aufgewachsen in Wallenhorst, viele Jahre auf internationalem Parkett. Inzwischen ist sie wieder in deutschen Gefilden zurück und Direktorin des "Dorint"-Hotels in Westerland auf Sylt. Doch die Bande zu ihrer Geburtsstadt bestehen ungebrochen.