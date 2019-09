Ibbenbüren. Die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge in Ibbenbüren bereitet sich weiter auf die Aufnahme von künftig bis zu 960 Menschen vor. Dazu gehört auch ein Ausbau der Betreuung der Flüchtlinge, von denen einige nach einer Änderung im Asylgesetz bis zu 24 Monate in der Einrichtung bleiben könnten.

Derzeit sind 200 Menschen aus 25 Nationen am Schwarzen Weg untergebracht. Die Bewohnerzahl baut sich erst langsam wieder auf, nachdem die Einrichtung im Mai und Juni für sechs Wochen komplett leer war. Grund dafür war ein Wechsel in der Organisation: Zum 1. Juni haben die DRK-Betreuungsdienste Westfalen-Lippe ihre Arbeit aufgenommen. Sie hatten nach einer Ausschreibung der Bezirksregierung Arnsberg den Zuschlag erhalten. Die zuvor zuständige Bürgerservice GmbH des DRK Tecklenburger Land fungiert nun als Kooperationspartner in Kleiderkammer und Spielstube.

Ausschreibungen gebe es regelmäßig, weil das „Asylsystem einen neuen Qualitätsrahmen kriegt“, erklärt Gabriele Schöpker, Leiterin der Landeseinrichtung. Die Einrichtungen sind langfristig geplant. Mit dem Wechsel in der Betreuung richtet sich die ZUE nun aber auch auf mehr Menschen und längere Aufenthaltszeiten ein. Das bringt unter anderem „ein neues pädagogisches Konzept“ mit sich, sagt Schöpker. Es brauche „tagesstrukturierende Dinge“.

Beschäftigungsangebote

So hat der Betreuungsdienst die Beschäftigungsangebote ausgebaut. Das soll auch der Prävention dienen, sagt Betreuungsleiterin Derya Arslan. Unter anderem gibt es ein Qualifizierungsprojekt in der Hauswirtschaft, sechs Deutschkurse und Bildungsangebote für Kinder.

Zum Konzept gehört auch ein Umfeldmanager. Sven Wilcke hat diesen Posten übernommen und wird als Mittler zwischen Bewohnern, Nachbarn und Ehrenamtlichen fungieren, aber auch als Streetworker, sollten in der Stadt „Brennpunkte“ entstehen, wie Schöpker sagt. Das sei bislang aber nie der Fall gewesen.

Unter anderem mit Aserbaidschan, Marokko und Algerien sind zudem weitere Nationalitäten ins beschleunigte Verfahren gerückt, die nun in der ZUE aufgenommen werden. Da gelte es auch, die Zusammensetzung im Auge zu behalten, erklärt Schöpker. „Wir müssen sehen, wie das funktioniert.“ Wie zuvor auch haben etwa zwei Drittel der Bewohner kaum eine Chance auf ein Bleiberecht.

Dazu zählen Georgier. Sie bilden mit die größte Gruppe in der ZUE. Lasha Nadiradze ist einer von ihnen. Seit eineinhalb Monaten ist er hier. In seiner Heimat gebe es nur Probleme, erzählt der 20-Jährige auf Englisch. „Es gibt keine Arbeit, keine Möglichkeit zu studieren.“ Er ist nach Deutschland gekommen, obwohl er weiß, dass die Aussichten hierzubleiben, gering sind. Dennoch hofft er auf eine Chance. Dann würde er am liebsten im Bereich IT studieren. Seine Zeit in der ZUE verbringe er mit „schlafen und essen“. Die Tage seien lang, aber das Personal behandele sie gut.

Zum zweiten Mal in Deutschland ist die Familie von Samir Ibishov aus Aserbaidschan. 2018 reisten sie nach zwei Jahren in Deutschland freiwillig aus, erzählt Sohn Ruslan. Nun der erneute Versuch. „Wir müssen hier bleiben, zu Hause gibt es nur Probleme mit der Politik“, sagt der 16-Jährige, der begeisterter Judoka ist, auf Deutsch.

Lange Wartezeit

Heike Schrempf ist im Auftrag des Begegnungszentrums für Ausländer und Deutsche in der Verfahrensberatung tätig. Sie lotet mit den Bewohnern aus, wie die Chancen für eine Aufenthaltserlaubnis stehen. Das, sagt Schrempf, werde immer schwieriger, die Fälle komplexer. Angesichts der künftig für manche Bewohner möglichen Aufenthaltsdauer von bis zu 24 Monaten sagt Schrempf: „Da graut“s mir.“ Schon jetzt schlage die lange Wartezeit mit ungewissem Ausgang den Menschen auf die Stimmung. Oft münde das in psychischen Beeinträchtigungen. Aber, das macht Schrempf deutlich, die Akteure in der ZUE seien alle sehr bemüht. Verantwortlich für die Situation sei das System.

Derzeit laufen noch die Bauarbeiten zur Erweiterung. Diese sollen Ende des Jahres beendet sein. „Anfang 2020 stellen wir die 960 Plätze zur Verfügung“, erläutert Schöpker.