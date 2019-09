Westerkappeln. In der Kreisliga B1 hat Tabellenführer Velpe Süd hat bei Stella Bevergern den sechsten Sieg im sechsten Spiel eingefahren. In der Kreisliga B2 hat Lottes U23 A-Liga-Absteiger Brochterbeck mit 7:2 eindrucksvoll in die Schranken gewiesen.

Kreisliga B1

Stella Bevergern - SC Velpe Süd 0:2 (0:2)

Die Gäste fuhren einen glanzlosen aber ungefährdeten Sieg ein und bleiben auswärts ohne Gegentor. Für die Führung sorgte Daniel Nagel per Abstauber nach einem Freistoß von Lucas Bovenschulte an den Innenpfosten (25.). Vier Minuten später wurde ein Akteur der Heimelf wegen Beleidigung eines Gegenspielers des Feldes verwiesen. In der 36. Minute erzielte Bovenschulte aus rund 20 Metern per Flachschuss seinen zehnten Saisontreffer, der allerdings nicht unhaltbar war. Kurz darauf verfehlte ein Fernschuss des Torjägers nur knapp sein Ziel. In Halbzeit zwei verwaltete Velpe den Vorsprung und stand in der Abwehr sicher.

Westfalia Hopsten II - Westfalia Westerkappeln 0:0

In der chancenarmen Partie hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten. Kjell Barkhau, dessen Schuss nach 35 Minuten am Innenpfosten landete, war der Führung nahe. Im zweiten Abschnitt hatte Jonas Timmermann nach einer Einzelaktion seinen Heber etwas zu flach angesetzt, sodass Hopstens Keeper gerade noch den Arm hoch bekam (75.). Die Gastgeber standen insgesamt tief, Westerkappeln fand kaum ein Durchkommen. Da auch die Gäste hinten nichts anbrennen ließen, fielen keine Tore.

SF Lotte III - SW Esch II 0:7 (0:4)

Die Lotter waren ohne sieben Stammspieler von der ersten Minute an chancenlos. Die beste Gelegenheit der Blau-Weißen für den Ehrentreffer hatte Jobe Gallass Fallu, der die Kugel nach gut einer Stunde knapp am langen Eck vorbeisetzte.

Kreisliga B2

Falke Saerbeck II - Eintracht Mettingen II 2:2 (0:2)

Mettingen fand nur schwer in die Partie. Durch zwei Kontertore von Gerrit Neumann (25.) und Antonius Nagelmann (30.) lagen die Gäste zur Pause dennoch vorne. Beide Male leistete Christian Nagelmann die Vorarbeit über die Außenposition. In der 47. Minute kam Saerbeck per Kopf nach einem Freistoß in die Partie zurück. Elf Minuten vor dem Abpfiff fiel dann per Strafstoß der nicht unverdiente Ausgleich. In der 90. Minute hätten die Gäste dennoch beinahe drei Punkte mitgenommen, Alexander Schoppe scheiterte jedoch am Pfosten. "Unterm Strich geht das Remis in Ordnung", so Eintracht-Coach Torsten Kreyenhagen.

SF Lotte U23 - BSV Brochterbeck 7:2 (2:1)

Die Sportfreunde standen nach der Pleite bei Mettingen II in der Pflicht und waren schnell auf Betriebstemperatur. Lohn war eine 2:0-Führung durch Alexander Meyer jun. (10.) und Thomas Ott (24.). Auch durch den Anschluss des BSV (28.) ließen sich die Blau-Weißen nicht von ihrem Weg abbringen. Robin Biermann (55. und 70.) Dennis Kleingünther (63.) und Binak Mehaj (80.) erhöhten nach dem Wechsel auf 6:1. Brochterbeck kam in der 86. Minute zu seinem zweiten Tor, ehe Biermann in der Nachspielzeit den 7:2-Endstand zementierte.

SV Büren II - SC Hörstel II 3:3 (0:0)

Büren war im der ersten Halbzeit spielbestimmend, ohne allerdings Ertrag daraus zu ziehen. Nach der Halbzeit fielen dann auch Tore. In der 57. trafen die Gastgeber zunächst ins eigene Netz. Gut zehn Minuten später gelang Eduardo Barbosa per Freistoß aus etwa 30 Metern der Ausgleich. Marcel Czichowski (70.) sorgte wenig später mit einem Schlenzer für Bürens Führung, die allerdings nur drei Minuten Bestand hatte. Nach 79 Minuten legten dann die Gäste wieder vor, die wie schon beim zweiten Tor von einem Aussetzer der Gastgeber profitierten. Tobias Poppe rettete in der Nachspielzeit den Hausherren noch einen Zähler.