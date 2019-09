Die Polizei bittet um Hinweise zur Körperverletzung am Autoscooter. Foto: Carsten Rehder/dpa

Westerkappeln. Die Westerkappelner haben am Wochenende eine alles in allem friedliche Herbstkirmes gefeiert. So ist zumindest am Montag die Bilanz der Polizei ausgefallen. Ein unliebsamer Vorfall wurde aber doch gemeldet.