Die Westerkappelner Herbstkirmes bietet für jeden Geschmack etwas, entsprechend groß ist auch der Besucherandrang.Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. In Mettingen sind es Böllerschüsse, in Ibbenbüren läutet der Fassanstich den Rummel ein. In Westerkappeln gab es am Samstag pünktlich um 15 Uhr erst mal einen heftigen Regenschauer.