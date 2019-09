Kampf den Funklöchern: Die Funklochjagd, zu der die Telekom aufruft, ist wohl mehr eine PR-Aktion, denn die meisten weißen Flecken der Netzkarte sind bekannt. Vodafone ist da schon weiter. Foto: Kjer/dpa

Westerkappeln/Lotte. Langsame Internetverbindungen in den Bauerschaften sind das eine, gestörter Handyempfang das andere. In Westerkappeln gibt es jedenfalls einige Funklöcher. Auf dem Schafberg gibt es ebenso wie in Velpe schlechte bis gar keine Verbindungen. Und in Seeste sieht es nach Angaben von Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer nicht besser aus. Die Telekom will jetzt Jagd auf solche Funklöcher machen und ruft Städte und Gemeinden zur Unterstützung auf.