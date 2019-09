SPD will pestizidfreies Westerkappeln CC-Editor öffnen

Die Verpackung eines Unkrautvernichtungsmittels, das den Wirkstoff Glyphosat enthält. Die Bundesregierung will die Anwendung des besonders umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat in Deutschland zum Stichtag 31. Dezember 2023 verbieten. Einen entsprechenden Antrag für die Gemeinde Westerkappeln hat die SPD-Ratsfraktion gestellt. Nach Angaben der Verwaltung setzt die Kommune auf ihren Flächen aber gar keine Pestizide ein. Foto: Patrick Pleul/dpa

Westerkappeln. Die Bundesregierung will die Anwendung des besonders umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat in Deutschland mit Beginn des Jahres 2024 verbieten. Die SPD-Ratsfraktion in Westerkappeln hat schon jetzt den Verzicht auf Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf kommunalen Flächen beantragt.