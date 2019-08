Eine Auffrischung hat der Internetauftritt der Gemeinde Westerkappeln augenscheinlich nötig. Als Top-Meldung wird auf der Homepage mitgeteilt, dass das Freibad noch sechs Wochen geöffnet hat. tatsächlich ist nächste Woche Saisonschluss.Screenshot: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Hätten Sie noch ein hübsches Bild aus Westerkappeln in Ihrem Fundus? Dann sollten Sie es vielleicht an die Gemeinde schicken. Unter dem Motto „#DubistKappeln“ hatte die Verwaltung im Frühjahr einen Fotowettbewerb gestartet. Die Aufnahmen sollen den neuen Internetauftritt der Kommune zieren. Am morgigen Samstag (31. August) ist Einsendeschluss.