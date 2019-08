Auffahrunfall mit drei Verletzten in Westerkappeln CC-Editor öffnen

Bei dem Auffahrunfall wurden zwei Frauen und ein dreijähriges Kind leicht verletzt. Foto: Michael Gründel

Westerkappeln. Bei einem Auffahrunfall auf der Straße Am Dölhof in Westerkappeln sind am späten Mittwochnachmittag zwei Frauen und ein kleines Kind leicht verletzt worden.