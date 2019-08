Westerkappeln/Lotte. Vom Tecklenburger Land bis irgendwo ins algerische Hinterland sind es etwa 2650 Kilometer Luftlinie. Das entspricht ungefähr der Strecke, auf der im Kreis Steinfurt demnächst Glasfaserkabel in den Außenbereichen verlegt werden sollen. Gut ein Zehntel davon entfallen auf das Gebiet der Gemeinden Westerkappeln und Lotte, wie Ingmar Ebhardt, Breitbandexperte bei der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt (WESt), ausgerechnet hat. Bis die Leitungen bis zur letzten Milchkanne verlegt sind, kann es allerdings noch Jahre dauern.

Vel corrupti ut incidunt tenetur. Voluptatem nesciunt qui reiciendis fugit id ipsum voluptatum. Autem fugiat sint ut.

Quia rerum sed molestias incidunt unde sunt. Consectetur nihil facere nihil totam tempore magnam quo. Voluptates et quia ex nihil optio incidunt. Ea unde laboriosam explicabo et natus rerum. Repellat voluptates officiis enim ducimus. Eveniet et quidem voluptas placeat natus voluptas laborum. Dolor cupiditate nisi molestiae impedit modi earum a ut.