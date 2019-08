Ausländerfeindliche Parolen in Westerkappeln CC-Editor öffnen

Das VHS-Haus in Westerkappeln ist am Wochenende erneut mit ausländerfeindlichen Parolen beschmiert worden.Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Erneut haben unbekannte Täter das VHS-Haus in Westerkappeln mit ausländerfeindlichen Parolen beschmiert. Auch dieser Fall wird an den Staatsschutz in Münster weitergeleitet.