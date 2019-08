Westerkappeln. 1949 war noch einiges anders beim Spielmannszug Velpe: Die einzigen Instrumente waren Trommeln und Flöten. Als Musikrepertoire gab es nur Märsche. Die Noten wurden nach Punkten und Strichen gelesen und der Spielmannszug bestand ausschließlich aus Männern. Seit dieser Zeit hat sich einiges verändert. Was genau, das zeigten die Musiker bei einer Zeitreise durch die Jahrzehnte anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 70. Geburtstag am Samstagabend.

Viele aktive und passive Mitglieder, Ehemalige, befreunde Vereine und Musikbegeisterte hatten sich bei bestem Kaiserwetter im passend zu den Vereinsfarben in blau-weiß geschmückten Garten der Gaststätte „Cord’s Catering“ eingefunden, um mit dem Spielmannszug Velpe dessen 70-jähriges Bestehen zu feiern.



Bereits beim Aufmarsch wurden den Gästen schnell klar: Die Musiker sehen heute irgendwie anders aus: Einige Trommler hatten alte Trommeln mit rot-braunem Muster aus den Anfangszeiten aus dem Keller gekramt. Tambourmajor Hartmut Walter schwenkte einen Tambourstab, der genauso alt ist wie der Spielmannszug selbst. Und einige Damen trugen nicht die klassischen Kniestrümpfe, sondern weiße Stiefel, wie sie von den ersten weiblichen Mitgliedern, die ab 1971 dabei waren, getragen wurden.



Schließlich war es Ziel des Kommersabends, die Gäste mit auf eine Zeitreise durch 70 Jahre Spielmannszug Velpe zu nehmen. Die erste Vorsitzende Jutta Sendner und ihr Stellvertreter Michael Luthin ließen dafür nicht nur die wichtigsten Ereignisse der Vereinsgeschichte von der Gründung durch Walter Westermann über den ersten Auftritt in der Gaststätte Heideblümchen in Ladbergen bis hin zu den heutigen regelmäßigen Teilnahmen an überregionalen Lehrgängen Revue passieren. Die Musiker gaben auch passend zu jedem Jahrzehnt ein paar Musikstücke zum Besten. Während das gesamte Repertoire zu Beginn nur aus vier Marschliedern bestand, kamen in den 1960er Jahren damalige Gassenhauer wie „Lady Sunshine and Mister Moon“ von Conny Froboess und Peter Weck hinzu und in den 70er Jahren Schlager wie „Schöne Maid“ von Tony Marschall oder „Sun of Jamaica“ von Goombay Dance.

Gerade dieses abwechslungsreiche Repertoire schätzt auch Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer, die das Grußwort zum Jubiläum sprach. „Die gute Mischung macht’s“, lobte sie. Kein Wunder, dass der Spielmannszug im Gegensatz zu anderen Vereinen kaum mit Nachwuchssorgen zu kämpfen habe. „Die Pflege der Kameradschaft stand immer im Vordergrund und trägt einen wesentlichen Teil zur Vereinsgeschichte bei“, sagte sie. Ihr Fazit: „Nichts geht hier in Westerkappeln ohne eure Begleitung.“

Über die Jahre hinweg wurden auch die Instrumente erweitert: Die Trommeln und Flöten erhielten Unterstützung durch Becken, Lyras, Marimbaphons und weitere Percussion-Instrumente. Sehr anschaulich zeigt sich die Weiterentwicklung auch an den Noten: War es zu Beginn noch gang und gäbe, nach Punkten und Strichen zu spielen, kam in den 1970er Jahren das Zahlensystem hinzu, das nach und nach von den klassischen Noten abgelöst wurde.

Für Abwechslung zwischen den Auftritten des Spielmannszugs sorgte das Improtheater „Improteus“ aus Osnabrück. Schnell war das Eis gebrochen und die kreativen Schauspieler holten Zuschauer mit auf die Bühne. So brachten sie unter anderem einige Spielsmannszugmitglieder dazu, zu „YMCA“ zu tanzen.

Anzeige Anzeige

Der fröhliche Abend klang mit einer großen Party mit DJ D’Britt aus.