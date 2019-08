Westerkappeln. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Nach sechs Ferienspaßwochen mit Hunderten von Kindern und Jugendlichen zeigten die Organisatoren der Westerkappelner Elterninitiative für Spielen und Erleben (Wespe) und die Teilnehmer, was sie in vielen verschiedenen Workshops und auf der Bau(schlau)stelle im Garten Eden auf die Beine gestellt hatten.

Entsprechend bunt war das Programm des Wespe-Kulturfestes, zu dem nicht nur die jungen Leute vom Kindergarten- bis zum Oberstufenalter, sondern auch deren Eltern und Großeltern und natürlich die Kids der Offenen Ganztagsschule kamen. Letztgenannte hatten in der Ferienbetreuung ebenfalls an einer Reihe von Angeboten teilgenommen.

Besucher beeindruckt

Nicht nur Astrid Pflüger-Ott und Johannes Herfurth vom Wespe-Team waren ganz begeistert von der Kreativität, mit der die Mädchen und Jungen in den Workshops ans Werk gegangen waren. Auch die Besucher zeigten sich beeindruckt, was der Nachwuchs gebaut, genäht und gestaltet hatte. Filzen, Töpfern und Nähen hatten hoch im Kurs gestanden, und unter dem Titel „Upcycling“ hatten die jungen Kreativen alten Klamotten, Konservendosen, Plastikflaschen, Möbeln und Musikinstrumenten neues Leben eingehaucht.

Theke, Tische und Sofas aus Einwegpaletten und farbig aufgepeppte ausrangierte Schulstühle wurden sofort vom Publikum in Beschlag genommen, das sich in den ersten Reihen die beste Sicht auf die Bühne in der Arena im Garten Eden hinter dem Schulzentrum sicherte.

Schöne und böse Träume

Diese neue Bühne kam ebenfalls sehr gut an. Ein dickes Dankeschön für den Einsatz der Nachwuchs-Handwerker der Bau(schlau-) stelle gab es von der Regie und den Darstellern der „Traumgeschichten“, die in einem zweiwöchigen Workshop unter der Leitung des Theaterpädagogen Robert Rickert und seines Teams vom Ibbenbürener Rabatz-Theater schöne und böse Träume inszeniert hatten.

Tief in ihr Inneres ließen die Ferienspaß- und OGS-Kinder blicken, die sich mit einem Schlaflied auf die Bühnennacht einstimmten, sich souverän durch die Träume spielten und sogar eine Flugshow präsentierten. Dass es wegen des strahlenden Sonnenscheins am Freitagnachmittag im Garten Eden nicht einmal zu den Szenenwechseln dunkel wurde, lösten die Zuschauer auf Anregung von Rickert und seinem Team, indem sie einfach die Augen schlossen respektive öffneten.

Applaus und Bravo-Rufe

Mit Applaus, Bravo-Rufen und mehreren Vorhängen bedankte sich das Publikum bei den Mädchen und Jungen, die den Mut hatten, auf der Bühne zu spielen. Großen Respekt vor der Leistung der Teilnehmer hatte Astrid Pflüger-Ott, die nicht nur die Darsteller der „Traumgeschichten“, sondern auch die Kissen, Blumenkästen, Glückswächter und anderen Objekte lobte, die in den Workshops entstanden waren.

Die auf der Bau(schlau-) stelle gebauten Holzhütten würden wie im vergangenen Jahr zurückgebaut, damit aus dem Material im Sommer 2020 neue Buden entstehen können, kündigte Johannes Herfurth an.

Am Freitag wurde im Garten Eden aber erst einmal der Abschluss des Wespe-Ferienspaßes 2019 gefeiert – mit Theater, Ausstellung, einem gesunden Buffet, Stockbrotbacken, Maiskolbengrillen und jeder Menge guter Laune.