Westerkappeln. In der Kreisliga B1 hat der SC Velpe Süd die Spitze behauptet. Für Westfalia Westerkappeln setzte es dagegen gegen Recke II mit 1:3 die erste Pleite. In der Kreisliga B2 hat Eintracht Mettingen II den zweiten hohen Sieg in Serie gefeiert, auch Lottes U23 fuhr den zweiten Erfolg in Serie ein.

Kreisliga B1

SC Velpe Süd - Teuto Riesenbeck IV 1:0 (1:0)

Der aufgerückte Abwehrspieler Toni Lüdtke erzielte in der 44. Minute per Kopf nach einem Eckball das siegbringende Tor für die Velper, die sich gegen den gut organisierten Gegner sehr schwer taten. Es war einer der wenigen Höhepunkte einer ereignisarmen Partie.

Westfalia Westerkappeln - TuS Recke II 1:3 (0:2)

Recke erwies sich von Beginn als starker Gegner, der per Kopf auch die erste Chance der Partie hatte (17.). Mehr als einen sehenswerten Seitfallzieher von Till Schoenfeld (24.) hatte Westerkappeln vor der Pause nicht zu bieten. In der 38. Minute gerieten die Gastgeber dann nach einem Steckpass in Rückstand und mussten Sekunden vor dem Seitenwechsel nach einer Einzelaktion auch noch Gegentor Nummer zwei hinnehmen. In der 52. Minute scheiterte Westfalia-Stürmer Kjell Barkhau am Pfosten, 180 Sekunden später hatten auch die Gäste Pech mit dem Aluminium. Schoenfeld, der acht Minuten zuvor freistehend per Kopf gescheitert war, verkürzte in der 80. Minute mit einem Handelfmeter. Doch schon im Gegenzug setzte es nach einem langen Ball den nächsten Gegentreffer für die Heimelf, der die Entscheidung brachte.

Stella Bevergern - SF Lotte III 3:1 (1:1)

Anzeige Anzeige

Beide Tore im ersten Durchgang fielen nach ruhenden Bällen. Dem 1:0 (26.) ging ein Eckball voraus und auch der Ausgleich durch einen Kopfball von Henning Wilker (42.) wurde aus Höhe der Fahne vorbereitet. In der 76. Minute erzielte Bevergern die erneute Führung. Kurz darauf gab es den nächsten Rückschlag für Lotte, denn Jobe Gallass Fallu sah Gelb-Rot. In Unterzahl hatten es die Blau-Weißen nun schwer, die drei Minuten vor dem Ende den K.o. hinnehmen mussten.

Kreisliga B2

Eintracht Mettingen II - Ibbenbüren Türkiyem Spor 8:0 (6:0)

Schon vor der Führung durch Antonius Nagelmann (12.) hätte die Eintracht treffen können, Leon Gilhaus scheiterte in der Auftaktminute am Lattenkreuz. Auch danach demonstrierten die Gastgeber ihre Favoritenstellung. Die weiteren Tore von Nagelmann (25. und 27.), Rene Osterbrink (29.), Alexander Schoppe (32.) und Nagelmann (38.) waren die logische Konsequenz. Sieben Minuten nach der Pause traf Leon Gilhaus, Christian Nagelmann setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt.

Arminia Ibbenbüren III - SF Lotte U23 1:3 (1:0)

Knapp eine Viertelstunde benötigte der gut gestartete Aufsteiger, um gegen Lottes Nachwuchs in Führung zu gehen. Vorausgegangen war ein Fehlpass im Aufbauspiel, der in einen Konter mündete. Lotte kam Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel und zu ersten guten Chancen. Mika Haustermann setzte einen Kopfball an die Latte und scheiterte zehn Minuten später am Armina-Schlussmann. Lotte rettete den Elan in den zweiten Durchgang, in dem Alexander Meyer jun. der verdiente Ausgleich gelang (55.). Haustermann brachte Lotte zehn Minuten danach in Front, Meyer junior hatte per Kopf verlängert. In der 76. Minute sorgte Mohamed Miskine mit einer Einzelleistung den zweiten 3:1-Sieg in Folge der Blau-Weißen.

BSV Brochterbeck - SV Büren II 4:0 (2:0)

"Die eigenen Chancen nicht genutzt und den Gegner eingeladen", fasste Bürens Fußballobmann Carsten Collatz zusammen. Der BSV erzielte die Tore in der 3., 36., 58. und 65. Minute. Dies alles rückte aber in den Hintergrund denn in der 70. Minute ereignete sich eine unschöne Szene, in dessen Folge Bürens Salahattin Ekicibil die Rote Karte sah. Zuvor sei der Spieler lautstark rassistisch beleidigt worden, sagte Collatz. Dafür gebe es mehrere Zeugen. So etwas habe auf dem Fußballplatz in keinster Weise etwas zu suchen und dürfe nicht toleriert werden, so Bürens Fußballobmann. Die Szene könnte auch noch ein juristisches Nachspiel nach sich ziehen, fuhr Collatz fort.