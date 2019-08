Westerkappeln. Die Polizei war am späten Samstagabend mit Blaulicht und Martinshorn in Westerkappeln. Es sah jedenfalls danach aus. Tatsächlich handelte es sich aber um die „Einsatzfahrt“ eines falschen Ordnungshüters.

