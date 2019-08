Westerkappeln. Für die Mehrheit des Presbyteriums ist die Schließung der Kirche Handarpe eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Für manche stellt der diskutierte Abriss des Gotteshauses ein Sakrileg dar. Es gibt aber vielleicht eine Alternative: Die Kirche könnte zu einem Kolumbarium umgebaut werden. Dafür macht sich vor allem Renate Pieper-Bekierz stark. Dahinter steckt keine fixe Idee von ihr, sondern ein durchdachtes Konzept.

Sit tempora ut numquam similique ab. Id dicta optio eveniet laudantium nesciunt vero blanditiis est. Et deserunt vel qui. Delectus error vel eveniet impedit tenetur. Deleniti eum numquam ratione exercitationem tempora quis. Est sed libero debitis nulla accusantium provident rem. Aut laborum eligendi veniam deserunt sed. Cum et aut rerum qui in commodi minus. Dolore sit veritatis a repudiandae et. A dolores voluptatem voluptatibus.