Westerkappeln. Den Verein Christlicher Pfadfinder (VCP) Velpe – Stamm Johannes, der sein 30-jähriges Jubiläum feiert, in einem Satz zusammenzufassen, ist gar nicht so einfach. „Gemeinschaft,“ antwortet Thorsten Faste, einer der beiden Sprecher, wie aus der Pistole geschossen, „auf allen Altersstufen.“ Sein Kollege Moritz Wilbers ergänz: „Viel Spaß, Zusammenhalt und Ehrenamt.“

Für die jungen Mitglieder ging das diesjährige Stammesfest bereits mit der Übernachtung von Freitag auf Samstag in den traditionellen schwarzen Jurten los. Am Samstag wurde zunächst um 16 Uhr ein Gottesdienst gefiert – begleitet von Vikarin Lena Stubben.



Dem aufmerksamen Gast sind wohl schon beim Eintreten ins Zelt die blauen Schilder mit weißen Zeichen aufgefallen. Dies sind sogenannte Waldläuferzeichen, wie Gruppenleiterin Kristin Klar während des Gottesdienstes erklärte. Das sind 52 Zeichen, die von Pfadfindern benutzt werden, etwa zur Kommunikation untereinander, oder beim Erkunden der Umgebung und Natur. Ein Zeichen, welches stark an eine Gabel erinnert, ist etwa der Hinweis für einen Ort, wo es etwas zu essen gibt. „Die Waldläuferzeichen sind ein Ausdruck des abenteuerlichen Unterwegs seins,“ berichtete Kristin Klar.

So stand der „Weg“ im Zeichen der Feier, passend zu dem nicht immer eben verlaufenen Weg, den der VCP Velpe in den vergangenen drei Jahrzehnten gegangen ist. So ist vor rund zehn Jahren die damalige Sporthalle, in der der VCP Velpe seine Räumlichkeiten hatte, abgerissen worden. Bald darauf jedoch wurden ihnen neue Vereinsräume angeboten. So finden bis heute die Gruppenstunden und Mitarbeiterrunden im Anbau der Kirche in Hambüren statt.

Der Gottesdienst endete mit dem Abschiedsritual der Pfadfinder. So sollten alle Besucher aufstehen und sich mit dem rechten über dem linken Arm überkreuzt an den Händen fassen. Gemeinsam wurde dann die erste Strophe des bekannten Liedes „Nehmt Abschied, Brüder“ gesungen. Stephan Schmeil begleitete den Gottesdienst mit der Gitarre.

Danach ging das Jubiläum in den gemütlichen Teil mit Grillbuffet und Gesang am Lagerfeuer über. Um das runde Jubiläum einzuläuten, hatte es bereits am Sonntag, 11. August, eine gemeinsame Wanderung auf dem 12,3 Kilometer langen Velper Rundwanderweg gegeben. Dieser wurde vor 30 Jahren von der damaligen Christlichen Jugend (CJ) Velpe ausgeschildert. Mit über 60 Teilnehmern wurde nun der Weg abermals erobert. Am Ende gab es, wie damals, Kartoffelsalat und Heißwürstchen.

Über 60 aktive und passive Mitglieder zählt der Verein zurzeit. Über die Jahre ist die Zahl relativ konstant geblieben, berichtete Kristin Klar.

Wie jedoch viele Vereine auch ist sich der VCP Velpe der Schwierigkeit bewusst, Leute zu finden, die sich für das Ehrenamt als Pfadfinderleiter begeistern können.

Für die nächsten 30 Jahre wünschen sich Thorsten Faste und Moritz Wilbers dass sie „die Arbeit konstant gut weiterführen“ können. Und dass sie Leute finden, welche die „alten Hasen“ ablösen können.

Der Weg des VCP Velpe geht immer weiter. Was der Verein jedoch für sie selbst bedeutet ? Kristin Klar antwortet darauf: „Der VCP Velpe bedeutet für uns Heimat. Es ist immer wieder ein Ankommen.“

Alle Informationen und Kontaktdaten zum VCP Velpe auf der Homepage des Vereins unter http://vcp-velpe.de/.