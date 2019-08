Kinder machen Theater in Westerkappeln CC-Editor öffnen

Während das Mädchen auf der Bank noch von Blumen und Schmetterlingen träumt, bringen sich die Gruselmonster in Stellung und machen aus dem schönen Traum einen Albtraum. „Traumgeschichten“ erarbeiten in diesen Wochen 15 Kinder im Workshop mit dem Team der Rabatz-Theaterwerkstatt. Foto: Dietlind Ellerich

Westerkappeln. Es ist was los in diesen Tagen im Wespenkeller. 15 Mädchen und Jungen nehmen am Ferienworkshop unter dem Motto „Kinder machen Theater“ teil und erarbeiten gemeinsam mit dem Theaterpädagogen Robert Rickert sowie mit Ida Laube und Lea Freye von der Rabatz-Theaterwerkstatt „Traumgeschichten“.