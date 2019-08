Reit- und Fahrverein Westerkappeln will investieren CC-Editor öffnen

Steht vor großen Herausforderungen: Carmen Echelmeyer (links), Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins. Die Trainingsbedingungen müssen besser und die mehr als 50 Jahre alte Reithalle saniert werden. Foto: Katja Niemeyer

Westerkappeln. Ein wenig Verzweiflung klingt durch, wenn Carmen Echelmeyer von den bislang erfolglosen Versuchen berichtet, den Reit- und Fahrverein Westerkappeln fit zu machen für die Zukunft. „Wir haben alles ausgelotet – ohne Ergebnis“, sagt die Vorsitzende. Der Verein will investieren: in einen neuen Springplatz und in eine Sanierung der Reithalle.