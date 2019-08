Elterinitiative will Angebote für Westerkappelner Jugendliche schaffen CC-Editor öffnen

Finden, dass Platzverweise für Jugendliche der falsche Ansatz sind: Die Initiatoren der Elterninitiative (von links) Matthias Efken, Julia Boußillot, Mike Blavius-Boußillot. Foto: Daniela Lepper

Westerkappeln. Sie wollen vermitteln. Zwischen Jung und Alt. Zwischen jenen, die am Wochenende einen Treffpunkt suchen und jenen, die sich in ihrer Nachtruhe oder durch Müllhinterlassenschaften gestört fühlen. Die kürzlich gegründete Elterninitiative „FFJ – Fun Future Jugend“ will für einen Dialog zwischen den Generationen sorgen und durch gezielte Angebote für Jugendliche die Brennpunkte entschärfen.