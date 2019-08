Westerkappeln. Seitdem das Freibad vor fast zwölf Wochen eröffnet hat, sind rund 39. 700 Gäste gekommen. Das ist kein Rekord – im vergangenen Jahren waren es zum selben Zeitpunkt schon mehr als 50. 000 –, aber ein ganz ordentliches Ergebnis.Schwimmmeisterin Lara Osthues ist optimistisch, dass die 50.000-er Marke noch geknackt wird.

25,5 Grad hat Lara Osthues am Mittwoch in den Becken des Westerkappelner Freibades gemessen. Klaus Helms, der sich an diesem Morgen auf dem Weg von der Umkleidekabine zum Wasser in einen Schwimmanzug zwängt, ist das noch immer zu kalt. „Ich bin ein Frostköddel“, ruft der 75-jährige ehemalige Sportlehrer herüber, bevor er sich mit einem Kopfsprung vom Startblock in die Fluten stürzt und im Delfin-Stil entschwindet.

Überdurchschnittliche Gästezahl

Die 39 .700 Badegäste seit Saisonbeginn sind zwar kein Rekord, aber doch ein überdurchschnittliches Ergebnis. In den Jahren zuvor bewegten sich die Besucherzahlen in der Zwischenbilanz meist um 30. 000. Entsprechend zuversichtlich zeigt sich Osthues, zum Ende der Saison die 50. 000-Marke zu knacken. Das Niveau der vergangenen Saison, als insgesamt fast 70. 000 Gäste registriert wurde, sei aber wohl nicht mehr zu erreichen, erklärt die Freibad-Chefin.

Alleinstellungsmerkmal für Westerkappeln

Der Grund für das rege Treiben im Freibad ist freilich das Wetter. Wenn die Sonne brennt und die Temperaturen auf über 30 Grad steigen, füllt sich der Parkplatz in Windeseile. Sogar aus Osnabrück kommen zahlreiche Gäste, betont Annette Große-Heitmeyer. „Das Freibad ist ein Alleinstellungsmerkmal für Westerkappeln“, sagt die Bürgermeisterin und kündigt auf Nachfrage an, im kommenden Jahr in die Planungen für eine Sanierung einsteigen zu wollen: „Wir brauchen ein Konzept mit Angaben zu den Kosten.“

Eingeschworene Gemeinschaft

Bevor es so weit ist, ziehen die Stammgäste in den Morgenstunden unverdrossen ihre Bahnen. „Das ist eine eingeschworene Gemeinschaft“, erzählt die Schwimmmeisterin. Wenn das Bad am Dienstag und Donnerstag regelmäßig statt um 8 bereits um 6.30 Uhr seine Pforten öffnet, warteten meist schon 20 Badelustige am Eingang.

Bei Wolken 500 Tagesgäste weniger

Die Stammgäste sind auch meist die einzigen, die noch dann kommen, wenn die Temperaturen fallen. Sind Wolken am Himmel, das weiß Osthues aus Erfahrung, „haben wir 500 Gäste weniger pro Tag.“

Wenn es umgekehrt, wie neulich, auch abends noch drückend warm ist, hat die Schwimmmeisterin immer wieder Anfragen von Badenden, die darauf hoffen, dass sie die Schießzeit nach hinten verschiebt. Das, stellt sie klar, sei aber aus personellen Gründen nicht möglich.

Ärger mit Fluchtwegparkern

Die Saison, die am 7. September endet, ist nach Angaben von Osthues bislang ohne Zwischenfälle verlaufen. Für Verärgerung sorgen jedoch einige Gäste, die das Bad mit ihrem Auto ansteuern. „Es gibt immer wieder Leute, die mit ihrem Wagen Fluchtwege versperren“, berichtet die Rettungsschwimmerin. Teilweise sind ihr zufolge sogar die beiden Rettungsfahrzeuge zugeparkt, die neben dem Eingang abgestellt sind.