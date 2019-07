Westerkappeln. Die Hoffnung auf ein modernes Trainingsfeld bleibt für den SC Velpe Süd nun wohl doch kein frommer, weil unerfüllbarer Wunsch, wie lange Zeit angenommen wurde. Knapp ein Jahr nach Einweihung des Kunstrasenplatzes „Am Königsteich“ ist Annette Große-Heitmeyer jetzt jedenfalls auf Antrag der SPD in die Planungen für einen solchen, wenn auch weitaus kleineren Platz im Süden der Gemeinde eingestiegen.

Das erklärte die Bürgermeisterin am Montag bei einem Pressetermin, zu dem sie auch den Landschaftsarchitekten Helmut Grüning eingeladen hatte. Dieser hatte bereits den Platz „Am Königsteich“ geplant, tritt bei dem aktuellen Projekt bislang aber lediglich als Berater auf, wie die Verwaltungschefin betonte. „Der Planungsauftrag wird erst zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.“

Als der Verein Ende 2017 – da war das Westerkappelner Sportstättenkonzept gerade ausgearbeitet worden – in einem Schreiben an die Bürgermeisterin eine „zeitgemäße Sportanlage“ einforderte, sah es nicht danach aus, dass hierfür noch Geld übrig sein würde. Zumal der neue Westerkappelner Platz auch für die Sportler von Velpe Süd genutzt werden kann.

Entwurf von 2016 hervorgeholt

Nun aber hat die Verwaltungschefin einen alten Plan für die Umwandlung einer rund 1200 Quadratmeter großen Trainingsfläche bei der Spielstätte am Velper Bahnhof in ein Kunstrasenfeld hervorgeholt. Der Entwurf, der ebenfalls von Grüning stammt, datiert aus dem Jahr 2016, und müsste überarbeitet werden. So sei zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen, ob der Platz tatsächlich am Velper Bahnhof oder womöglich am Handarper Standort des Vereins entstehen würde. Auch die Kosten sind in der Zwischenzeit gestiegen. Grüning kalkulierte damals mit rund 120. 000 Euro. „Da liegen wir heute erheblich drüber“, erklärte der Landschaftsarchitekt, ohne sich auf eine konkrete Summe festlegen zu wollen.

Standortfrage noch offen

Bei der Standortwahl spiele zum einen die Topographie eine wichtige Rolle, erläuterte Grüning. Zum anderen ist die Bürgermeisterin nach eigenen Angaben derzeit in Gesprächen mit den jeweiligen Eigentümern der vom Verein gepachteten Flächen. „Den Ausgang der Verhandlungen müssen wir noch abwarten.“ Darüber hinaus will sich Große-Heitmeyer in der Frage, wie sie betonte, mit den Verantwortlichen von Velpe Süd abstimmen: „Das wird nicht am Schreibtisch entschieden.“

Verzicht auf Mikroplastik

Fest steht indes, dass beim Bau dieses Platzes auf Mikroplastik verzichtet werden soll. Wie kürzlich berichtet, ist das Gummigranulat, das bei Kunstrasenplätzen wie dem am Königsteich zum Einsatz gekommen ist, von einem Mikroplastikverbot der EU betroffen. „Wir nehmen das Thema ernst“, so die Bürgermeisterin. Als die Gemeinde den Platz plante, war noch nicht absehbar gewesen, dass die Verwendung des Materials in Kürze nicht mehr erlaubt sein würde. Alternativ soll jetzt aller Voraussicht nach Kork verwendet werden.

Laut Zeitplan der Verwaltungschefin werden dem Sportausschuss in seiner Sitzung im Oktober ein Entwurf sowie eine Kostenschätzung vorgelegt